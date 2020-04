Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (487) Erreichbarkeit der Pressestelle über die Osterfeiertage

Mittelfranken (ots)

Wir bitten zu beachten, dass der Bereitschaftsdienst der Pressestelle am kommenden Wochenende durch den Feiertag nicht wie gewohnt am Sonntag, sondern erst am Montag, 13.04.2020, von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr, für Presseauskünfte zur Verfügung steht.

Außerhalb der Bürozeiten wenden Sie sich bitte an die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-1553.

Das Team der Pressestelle wünscht trotz der aktuellen Umstände ein frohes Osterfest.

Michael Petzold/n

