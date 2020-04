Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (470) Defibrillator entwendet - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Dienstagmorgen (07.04.2020) wurden Zeugen auf einen randalierenden Mann im Nürnberger Stadtteil Röthenbach aufmerksam. Die Polizei wurde verständigt und nahm den Mann fest.

Kurz nach 01:00 Uhr schrie ein Mann im Bereich der Dombühler Straße, was Zeugen dazu veranlasste, die Polizeieinsatzzentrale darüber zu informieren.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnten schließlich am Busbahnhof den Randalierer antreffen und einer Kontrolle unterziehen.

Der Mann führte einen Defibrillator mit und gab an, diesen in einer in der Nähe gelegenen Bankfiliale am Boden liegend aufgefunden und mitgenommen zu haben.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West nimmt den Sachverhalt zum Anlass und wird gegen den Mann Ermittlungen einleiten. Der sichergestellte Defibrillator konnte zwischenzeitlich einem Geldinstitut zugeordnet werden.

Der Beschuldigte wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln zur Anzeige gebracht.

Stefan Lang/n

