Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (469) Mann fahndete nach gestohlenen Fahrrädern und stellte die mutmaßlichen Diebe

Nürnberg (ots)

Im Nürnberger Stadtteil Röthenbach haben Fahrraddiebe gestern Abend (06.04.2020) die Rechnung ohne den Eigentümer ihrer Diebesbeute gemacht. Der 31-jährige Mann fahndete kurzerhand nach seinen gestohlenen Zweirädern und stellte die mutmaßlichen Diebe unweit des Tatorts.

Einer Frau in der Wiedersbacher Straße war gegen 20:30 Uhr aufgefallen, dass sich zwei Fahrräder ihres Freundes nicht mehr an dem Ständer vor dem Wohnanwesen befanden. Der 31-jährige Freund machte sich mit seinem Auto unvermittelt auf die Suche nach den offensichtlich gestohlenen Fahrrädern. Dabei wurde er bereits an der Einmündung zur Insinger Straße fündig. Eine Gruppe von vier Personen führte die beiden gesuchten Räder mit sich. Als der 31-Jährige die Gruppe stellen wollte, ergriffen diese die Flucht, so dass er zunächst nur eine 16-Jährige festhalten konnte.

Im Zuge des Eintreffens der verständigten Polizeistreifen gelang es nach und nach, weitere Mitglieder der Gruppe zu identifizieren. Insgesamt stehen nun ein 17-jähriger Jugendlicher und eine 20-jährige Frau in Verdacht, die beiden Fahrräder gestohlen zu haben. In welcher Form die übrigen Personen der Gruppe an dem Diebstahl der Fahrräder beteiligt waren, muss nun von den Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-West geklärt werden. Allerdings ermitteln die Polizisten in diesem Zusammenhang auch gegen den 31-Jährigen selbst. Die 16-Jährige, die der Mann festgehalten hatte, gab gegenüber der Polizei an, dass sie ihrerseits von dem Mann verletzt worden sei.

Michael Konrad/n

