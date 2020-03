Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (410) Sperrmüll in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Zirndorf (ots)

Am Montagabend (23.03.2020) setzte in Zirndorf ein Unbekannter eine neben der Straße stehende Matratze in Brand. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 21:40 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Lichtenstädter Straße in Zirndorf, dass eine am Gehweg für den Sperrmüll bereitgestellte Matratze brannte. Sie verständigte die Feuerwehr und konnte den Brand mit einem Feuerlöscher selbst eindämmen. Die hinzugerufene Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch.

Die Matratze wurde durch den Brand vollständig zerstört. Durch die Hitzeentwicklung wurde zudem die Beifahrerseite eines an der Straße geparkten Pkw erheblich deformiert. Es entstand Sachschaden von geschätzt 2.500 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Stefan Bauer/n

