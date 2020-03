Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (401) Einbruch in Baumarkt

Erlangen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (22.03.2020) brachen Unbekannte in einen Baumarkt in Erlangen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 03:45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken ein Einbruchalarm eines Baumarktes in der Kurt-Schumacher-Straße in Erlangen ein. Die alarmierten Streifenbesatzungen stellten vor Ort fest, dass Unbekannte eine Tür aufbrachen und sich so Zugang zu einer im Gebäude befindlichen Bäckerei verschafften. Den Einbrechern gelang trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unerkannt die Flucht.

Ein Entwendungsschaden konnte nicht festgestellt werden. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333. / Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell