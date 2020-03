Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (399) Unbekannter schlägt mit Axt auf Auto ein - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Samstagmittag (21.03.2020) schlug ein bislang Unbekannter mit der Axt auf ein Auto im Nürnberger Osten ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 12:15 Uhr geriet ein Autofahrer (unterwegs mit einem VW Passat) in der Sulzbacher Straße auf Höhe der Hausnummer 77 mit mehreren unbekannten in Streit. Im Verlauf des Streits zog einer der Unbekannten eine Axt aus einem mitgeführten Rucksack und schlug auf das Fahrzeug des Autofahrers ein. Dieser wurde hierbei nicht verletzt und flüchtete. An dem VW Passat entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Hintergrund des Streits ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben sich unter der Telefonnummer 0911 91950 zu melden. / Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell