Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (354) Passanten mit Messer bedroht - Festnahme

Nürnberg (ots)

Mit einem Messer in der Hand ging ein 27-jähriger Mann gestern Nachmittag (12.03.2020) Passanten in der Nürnberger Innenstadt an. Polizeibeamte nahmen den Mann fest.

Der Tatverdächtige hatte gegen 15:45 Uhr zwei vorübergehende Passanten in der Königstraße angesprochen und diese aufgefordert, ihm Geld auszuhändigen. Seine Forderung unterstrich der 27-Jährige, indem er den beiden Männern mit einem Klappmesser drohte. Nachdem eine Zeugin per Notruf die Polizei verständigte, konnte der alkoholisierte Tatverdächtige noch am Tatort festgenommen werden.

Gegen den Festgenommenen wird nun wegen räuberischer Erpressung ermittelt. Er wurde hierzu dem Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei überstellt. Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte indes Haftantrag gegen den 27-Jährigen. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Michael Konrad/n

