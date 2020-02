Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (246) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Zirndorf verletzt - Zeugen gesucht

Zirndorf (ots)

Am Freitagnachmittag (21.02.2020) ereignete sich in der Fürther Straße in Zirndorf (Lkrs. Fürth) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 38-jährige VW-Fahrerin gegen 14:30 Uhr mit ihrem Fahrzeug die Fürther Straße in stadteinwärtige Richtung. Als sie nach links in die Grenzstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer, der den Pkw überholt haben soll.

Der 55-jährige Motorradfahrer stürzte in der Folge und zog sich Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von über 10.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Zirndorf sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zirndorf unter der Telefonnummer 0911/969270 entgegen.

