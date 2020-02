Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (233) Die Nürnberger Schülerlotsen feiern ihre Party - Einladung zum Fototermin am Donnerstag, 20.02.2020 gegen 15:45 Uhr

Nürnberg (ots)

In Nürnberg sind im laufenden Schuljahr 273 Schüler im Lotsendienst tätig. Seit nunmehr über 50 Jahren sorgen Schülerlotsen für Sicherheit im Straßenverkehr. Daneben kümmern sich in Nürnberg noch mehr als 75 speziell ausgebildete Coolrider um Ordnung an Haltestellen und in den Fahrzeugen der VAG Nürnberg.

Als kleines Dankeschön für ihre ehrenamtliche Tätigkeit wird zum 28. Mal die Party für Schülerlotsen und Coolrider

am Donnerstag, 20.02.2020, um 14:00 Uhr in der LUX - Junge Kirche Nürnberg, Leipziger Straße 25, 90491 Nürnberg

veranstaltet. Die Ziehung der Hauptgewinner findet gegen 15:45 Uhr statt. Vertreter der Presse sind hierzu herzlich eingeladen.

Als Showeinlagen konnten die drei großartigen Tanzgruppen "Ferox Dance Crew", "4Eva Communitiy" und die Juniorengarde der Bretonia Faschingsgarde, alle aus Nürnberg, engagiert werden. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Band der MS St. Leonhard. Neben einem kleinen Imbiss und Getränken gibt es für die Schülerinnen und Schüler jede Menge toller Preise zu gewinnen. Zwischen den Vorführungen steht eine große Zahl attraktiver Preise zur Verlosung an. Zwei nagelneue Fahrräder werden vom Verein zur Förderung der Schulwegsicherheit als Hauptpreis zur Verfügung gestellt.

Fragt man sich nicht manchmal, wer die jungen Leute sind, die sich morgens bei Kälte und Regen oder bei düsterem Wetter im Freien aufhalten um anderen zu helfen? Gibt es da wirklich jemanden, der so etwas macht?

Die Antwort lautet: "Ja!" Es gibt tatsächlich einige, die so etwas fertig bringen. Das sind unsere Schülerlotsen, die vor 12 Nürnberger Schulen ausharren, um ihre jüngeren und noch nicht ganz so achtsamen Mitschüler sicher über die Straße geleiten. Sie stehen freiwillig und immer zuverlässig an ihren Posten, weil sie ein Verantwortungsgefühl für die Sicherheit ihrer Schulkameraden haben.

Sie tragen neongelbe Ponchos, wodurch die herannahenden Autofahrer sie als Schülerlotsen erkennen. Mit der roten Kelle in der rechten Hand sichern sie die Überwege und mit der linken winken sie die Erstklässler über die Straße. Ruhig, aber zügig überqueren diese anschließend die Fahrbahn.

In Nürnberg leisten derzeit 273 Schüler aus Hauptschulen und Gesamtschulen an 12 Übergängen ihren Lotsendienst. Seit Bestehen des Schülerlotsendienstes hat sich kein tödlicher Unfall an einem von Schülerlotsen gesicherten Überweg ereignet. Einen großen Anteil tragen hieran unsere Schülerlotsen.

Schülerlotsen sind täglich im Einsatz für jüngere, weniger sichere Mitschüler. Mindestens 13 Jahre alt und mindestens in der siebten Klasse sollten die Mädchen und Jungen sein, bevor sie, mit der Kelle ausgestattet, ihren Dienst tun können. Verantwortungsgefühl und Zuverlässigkeit sind die wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tätigkeit als Lotse.

Die Ausbildung wird von Polizeibeamten der Verkehrserziehung in Kooperation mit den Lehrern und der örtlichen Verkehrswacht durchgeführt.

Nach 10 bis 20 Stunden Theorie und Praxis sowie einer bestandenen Prüfung sind sie für ihre verantwortungsvolle Tätigkeit vorbereitet. Entscheidend ist, dass die Lotsen ein Gespür für die Sicht- und Verhaltensweisen anderer Verkehrsteilnehmer entwickeln.

Der Dienst des Schülerlotsen ist nichts für "Drückeberger". Schülerlotse zu sein bedeutet, morgens früh aus dem Bett und bei Wind und Wetter auf der Straße zu stehen.

