Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1842) Politische Schmierereien an Eisdiele angebracht - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Zirndorf (ots)

Bisher unbekannte Täter verschmierten bereits im Zeitraum von Samstag (21.12.2019) bis Montag (23.12.2019) die Außenwerbung einer Eisdiele in Zirndorf (Landkreis Fürth). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten brachten im genannten Zeitraum mehrere offensichtlich rechtsorientierte Schriftzüge an dem Werbeschild einer Eisdiele in der Nürnberger Straße an. Der entstandene Sachschaden beträgt nach erster Einschätzung einige hundert Euro.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth übernahm die Ermittlungen. Wer Angaben zur Ergreifung der Täter machen kann oder sonst etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. Die Nummer des Hinweistelefons lautet (0911) 2112-3333.

Michael Hetzner / mc

