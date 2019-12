Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1827) Tödlicher Verkehrsunfall in Maiach - Frankenschnellweg derzeit gesperrt

Nürnberg (ots)

Heute Morgen (23.12.2019) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Maiach ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin ums Leben kam und ein Kind schwere Verletzungen erlitt. Der Frankenschnellweg muss für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt bleiben.

Die 38-jährige Autofahrerin war gegen 09:00 Uhr mit ihrem VW Golf auf dem Frankenschnellweg in Fahrtrichtung Werderau unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der VW Golf unvermittelt auf die linke Fahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw. Die 38-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, so dass Einsatzkräfte der Feuerwehr sie aus dem Autowrack befreien mussten. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen. Das Kind der Frau, das sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls in dem Pkw befunden hatte, erlitt schwere Verletzungen. Der 7-jährige Junge wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallaufnahme wird von Beamten der Verkehrspolizei Nürnberg abgewickelt. Hierbei werden sie von mehreren Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unterstützt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird an den Ermittlungen ein Unfallsachverständiger beteiligt. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauern derzeit (Stand 12:25 Uhr) an. Der Frankenschnellweg muss aus diesem Grund voraussichtlich bis in die frühen Nachmittagsstunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt bleiben.

Janine Mendel / mc

