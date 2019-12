Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1711) Kleinbus ausgebrannt - Zeugensuche

Ansbach (ots)

In der vergangenen Nacht (03./04.12.19) geriet aus noch unbekannter Ursache ein Pkw auf einem Parkplatz in Leutershausen (Lkrs. Ansbach) in Brand. Verletzt wurde niemand.

Kurz vor Mitternacht verständigte ein Zeuge Polizei und Feuerwehr, dass auf einem Parkplatz in der Hans-Wagner-Straße ein Fahrzeug brennt. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Leutershausen stand der Kleinbus bereits im Vollbrand. Ein danebenstehender Pkw wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen ist an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt etwa 40.000 Euro entstanden.

Ob es sich um einen technischen Defekt oder um eine vorsätzliche Brandstiftung handelt, ermittelt nun die Ansbacher Kriminalpolizei und bittet deshalb eventuelle Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell