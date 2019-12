Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1709) Unbekannte Substanz löst Großeinsatz aus

Lauf an der Pegnitz (ots)

Heute Nachmittag ging bei einer Firma in Röthenbach an der Pegnitz ein Brief ein, der beim Öffnen eine unbekannte Substanz enthielt.

Gegen 13:00 Uhr wurde der Brief von einer Firmenmitarbeiterin geöffnet. Insgesamt kamen drei Angehörige der Firma mit dem unbekannten Pulver in Berührung. Sie zeigen nach Untersuchung durch den Rettungsdienst bislang keine gesundheitlichen Beschwerden.

Das Firmengebäude wurde vorsorglich evakuiert und 58 Personen in einer nahegelegenen Lagerhalle untergebracht und vom Rettungsdienst mit warmen Getränken versorgt.

Die Nürnberger Berufsfeuerwehr hat den Brief gesichert und es wurde eine genaue Untersuchung des Pulvers unter Einbeziehung des Landeskriminalamtes veranlasst.

Die Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Absender des Briefes und den Hintergründen aufgenommen.

Rainer Seebauer/n

