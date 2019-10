Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1440) Einbruch in Supermarkt - Zeugenaufruf

Altdorf (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (14.-15.10.2019) brach ein unbekannter Täter in einen Supermarkt in Leinburg (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet in dieser Angelegenheit um Zeugenhinweise.

Der Unbekannte drang in der Zeit zwischen 20:30 Uhr (Mo) und 05:15 Uhr (Di) über das Dach in die Geschäftsräume des Marktes in der Kalkofenstraße ein. Aus dem Verkaufsraum entwendete er insbesondere Tabakwaren im Wert rund 10.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Verdächtige Wahrnehmungen aus der Kalkofenstraße können der Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mitgeteilt werden.

Michael Konrad/n

