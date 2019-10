Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1434) Schwerer Verkehrsunfall auf der B505 - Aktueller Ermittlungsstand

Höchstadt a. d. Aisch (ots)

Wie mit Meldung 1422 berichtet, ereignete sich am Samstag (12.10.2019) ein schwerer Verkehrsunfall auf der B505 zwischen Hirschaid und Pommersfelden (Lkrs. Höchstadt). Bei dem Unfall kam ein 41-jähriger Autofahrer ums Leben, mehrere Personen erlitten teils schwere Verletzungen. Die Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch gibt erste Erkenntnisse aus den Unfallermittlungen bekannt.

Der 67-jährige Fahrer eines Mercedes war gegen 16:30 Uhr in den Gegenverkehr geraten und dort mit insgesamt drei weiteren Fahrzeugen kollidiert. Entgegen erster Informationen vom Unfalltag kann derzeit nicht mehr angenommen werden, dass der Mercedesfahrer zum Überholen ausscherte, bevor es zur Kollision mit dem Gegenverkehr kam. Dies geht aus unterschiedlichen Aussagen vor, die der Polizei zwischenzeitlich vorliegen. Die Ursache für das Ausscheren in den Gegenverkehr ist somit weiterhin unklar. Die Beamten der Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch prüfen nun vorrangig, ob die Ursache für den Unfall in einem technischen Defekt oder einem medizinischen Problem des Mercedesfahrers zu suchen ist. Der 67-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und ist nicht vernehmungsfähig.

Die beteiligten Fahrzeuge sind bereits am Unfalltag sichergestellt worden. Ein Sachverständiger hat seine Untersuchungen bereits aufgenommen. Er soll die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache mit einem Gutachten unterstützen.

Michael Konrad/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell