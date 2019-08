Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1195) Fahrradfahrer angefahren - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Am Sonntagvormittag (25.08.2019) kam es in der Fürther Altstadt zu einem Vorfall, den die Verkehrspolizei in Fürth bearbeitet. Ein Fahrradfahrer soll angefahren worden sein.

Nach Angaben des Geschädigten fuhr er gegen 12:00 Uhr in der Königstraße, als er von einem schwarzen Audi nach abgedrängt wurde. Hierbei geriet er mit seinem Rad an den Bordstein, verlor die Herrschaft über das Mountainbike und stürzte. Der Audi soll weitergefahren sein. Der 50-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Über den Fahrer ist nichts bekannt. Auch das Kennzeichen oder Teile davon konnte der Geschädigte nicht nennen.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der VPI Fürth unter der Telefonnummer 97 39 97 - 171 in Verbindung zu setzen.

Bert Rauenbusch/n

