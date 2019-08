Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1194) Graffitisprayer ermittelt

Nürnberg (ots)

Am Abend des 24.08.2019 nahmen Beamte der PI Nürnberg-Süd einen 32-jährigen Mann fest. Er steht in Verdacht, mehrere Graffiti an Hauswänden in Nürnberg-Langwasser angebracht zu haben.

Ein Zeuge beobachtete den zunächst unbekannten Täter bei der Tatausführung und verständigte umgehend die Polizei. Dem Unbekannten gelang jedoch zunächst die Flucht. Auf Grund vorliegender Personenbeschreibung und einem Hinweis trafen ihn die Beamten an der Wohnadresse in Langwasser an und nahmen ihn fest.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Wegen Sachbeschädigung wurde Anzeige erstattet.

Die Polizei prüft nun, ob der Beschuldigte für gleichgelagerte Schmierereien in Frage kommt. Die Ermittlungen dauern an.

Bert Rauenbusch/n

