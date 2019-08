Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1140) Unbekannte Trickdiebinnen unterwegs - Zeugensuche und Warnhinweise

Nürnberg (ots)

Zwei bisher noch unbekannte Frauen bestahlen gestern Vormittag (14.08.2019) ein älteres Ehepaar in seiner Wohnung. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen und gibt gleichzeitig Vorbeugungstipps gegen Trickdiebstahl.

Ein 79-jähriger Senior war gegen 11:00 Uhr in der Frankenstraße nach Hause unterwegs. Schon auf diesem Weg begleiteten ihn die beiden Frauen und gelangten am Ende auch in die Wohnung. Dort verwickelten sie das Ehepaar in ein Gespräch, das mehrere Minuten andauerte. Erst nach mehrmaliger Aufforderung verließen die Unbekannten dann die Räume. Kurz darauf fehlte Bargeld in Höhe eines vierstelligen Eurobetrages.

Beschreibung der Täterinnen:

1. Ca. 50 Jahre alt, ca. 160 cm groß, bekleidet mit weißer Bluse und dunkler Hose

2. Ca. 160 cm, hager, ebenfalls bekleidet mit weißer Bluse und dunkler Hose

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei erneut den Rat, niemals fremde Personen in die Wohnung zu lassen. Sollten die Fremden trotz mehrfacher Aufforderung das Haus nicht verlassen, zögern Sie nicht, die Polizei unter dem Notruf 110 zu verständigen.

Andere Gauner geben z. B. vor, sie seien von einem Amt oder kämen von der Hausverwaltung und versuchen so, in die Wohnung zu kommen. Fragen Sie in diesem Fall bei der Stelle nach, welche die Besucher angegeben haben. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und klären sie das ab. Schließen Sie wieder Ihre Wohnungstür und lassen Sie auch hier niemals fremde Personen eintreten. Amtspersonen können sich Ihnen gegenüber ausweisen und werden dies auch nach Aufforderung tun. Auch hier können Sie die Identität des Besuchers selbst überprüfen und bei dessen Dienststelle anrufen. Und auch hier gilt: Rufen Sie im Zweifelsfall den Polizeinotruf 110!

Sollten Sie trotz aller Vorsicht Opfer eines Trickdiebstahls geworden sein, erstatten Sie unverzüglich Anzeige. Je schneller Sie den Sachverhalt bei der Polizei melden, desto zügiger können z. B. Fahndungsmaßnahmen durchgeführt und die damit verbundenen Ermittlungen aufgenommen werden.

Bert Rauenbusch/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell