Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1138) Unbekannte Substanz sorgte für Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr

Schwabach (ots)

Eine unbekannte Substanz sorgte heute Nachmittag (14.08.2019) für mehrere verletzte Personen im Schwabacher Stadtgebiet. Vorausgegangen war ersten Erkenntnissen nach ein Nachbarschaftsstreit.

Gegen 15:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Schwabach mitgeteilt, dass eine unbekannte Flüssigkeit in einem Grundstück in der Hartliebstraße entdeckt wurde. Insgesamt kamen fünf Anwohner mit der unbekannten Substanz in Kontakt und klagten anschließend über Atemwegsreizungen und Übelkeit. Die eingetroffene Streife der Schwabacher Polizei atmete während der Sachverhaltsaufnahme ebenfalls Dämpfe der Flüssigkeit ein und klagte anschließend über die gleichen Symptome. Alle sieben Personen wurden vorsorglich zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Feuerwehr Schwabach sperrte die Hartliebstraße großräumig ab und evakuierte die beiden Wohnanwesen. Der Gefahrguttrupp der Feuerwehr dekontaminierte die entsprechenden Stellen auf dem Grundstück. Die Ermittlungen zur Bestimmung der genauen Substanz dauern an. Insgesamt sind ca. 150 Einsatzkräfte vor Ort eingesetzt.

Die Kriminalpolizei Schwabach sicherte die Spuren am Tatort und leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.

