POL-MFR: (1133) Brandstiftung scheint geklärt - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots)

Zwei Brandstiftungen in einem Lokal im Nürnberger Stadtteil Schnepfenreuth scheinen geklärt. Das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg ermittelte vor kurzem einen Tatverdächtigen und nahm ihn gestern vorläufig fest.

Wie mit Meldungen 601 vom 03.05.2019 und 1048 vom 29.07.2019 berichtet, brach in dem Lokal in der Staffelsteiner Straße jeweils zur Nachtzeit Feuer aus. Die intensiv geführten Ermittlungen des Fachkommissariats ergaben in beiden Fällen schon bald Hinweise auf Brandstiftung. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden ist verhältnismäßig gering.

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth führten die polizeilichen Ermittlungen nun auf die Spur eines 32-jährigen Mannes. Er konnte gestern (13.08.2019) festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird er heute einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung ermittelt.

