Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1037) Einbruch in Freibad - Zeugen gesucht

Gunzenhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am frühen Sonntagmorgen (28.07.2019) in die Geschäftsräume eines Freibades in Gunzenhausen ein. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 03:15 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei die Mitteilung über einen Einbruchsalarm im Gunzenhausener Freibad in der Leonhardsruhstraße. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Gunzenhausen stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass mehrere Fenster aufgehebelt worden waren. Personen befanden sich nicht mehr vor Ort jedoch waren sämtliche Räume durchsucht worden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Diensthund eingesetzt wurde, führten zum Auffinden von Teilen der Beute sowie mutmaßlichem Einbruchswerkzeug.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die Spurensicherung vor Ort durch. Der Entwendungsschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben bzw. sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Wolfgang Prehl

