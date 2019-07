Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1013) Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Quad-Diebstahl

Hersbruck (ots)

In der Nacht zum Dienstag (22. / 23.07.2019) entwendeten bislang Unbekannte ein Quad in Neuhaus an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Das Quad mit dem Kennzeichen HEB-RU 3 war zwischen 19:00 Uhr (Montag) und 02:00 Uhr (Dienstag) am Fahrbahnrand der Krottenseer Hauptstraße geparkt. Als der Berechtigte das Fehlen bemerkte, verständigte er die Polizei. Eine Fahndung führte bislang nicht zum Auffinden des Gelände-Fahrzeugs. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Alexandra Federl/n

