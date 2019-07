Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (957) Brand im Seniorenheim - Ursache ermittelt

Stein (ots)

Wie berichtet (Meldung 952 vom 13.07.2019) brach am Samstagabend (13.07.2019) in einem Seniorenheim im Oberasbacher Ortsteil Altenberg (Lkr. Fürth) ein Brand aus. Über 70 Pflegeheimbewohner kamen vorübergehend in der Turnhalle eines benachbarten Gymnasiums unter, sechs Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ambulant in Kliniken behandelt.

Zwischenzeitlich haben Ermittler der Kriminalpolizei Fürth den Brandort untersucht und die Brandursache festgestellt. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen, der von einem elektrisch verstellbaren Bett verursacht wurde. Die endgültige Höhe der Schadenssumme wird von einem Sachverständigen festgelegt. Nach ersten Schätzungen der Ermittler bewegt sich der Schaden im sechsstelligen Bereich.

Robert Sandmann/n

