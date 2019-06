Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (872) Kriminalpolizei ermittelt nach politisch motivierten Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am vergangenen Dienstagvormittag (25.06.2019) brachten bislang unbekannte Täter mehrere Schriftzüge und Symbole in Treppenhäuser einer Schule im Stadtteil Langwasser an. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 10:00 Uhr sprühten die Unbekannten u. a. verschiedene Wörter, Zahlenkombinationen sowie Hakenkreuze auf Wände und Böden einer Schule in der Bertolt-Brecht-Straße. Weiterhin wurde vermutlich im Zeitraum vom 21.06.2019, 21:30 Uhr bis zum 24.06.2019, 06:15 Uhr die Fensterscheibe einer Außentür im Obergeschoss des Schulgebäudes beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach derzeitigen Erkenntnissen einige tausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die Spurensicherung durch.

Das Fachkommissariat für politisch motivierte Straftaten hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

