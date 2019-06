Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (870) Pkw-Diebstahl - Zeugen gesucht

Lauf a. d. Pegnitz (ots)

In der Nacht zum Dienstag (25.06.2019) wurde in ein Firmengelände in Schnaittach eingebrochen. Hier wurde ein Pkw entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich im Zeitraum zwischen Montag, 17:30 Uhr und Dienstag, 05:30 Uhr Zugang zu einem Firmengelände in der Kirschenleite in Schnaittach und entwendete einen blauen VW Caddy mit amtlichen Kennzeichen LAU-AM 121.

Personen, die Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken, Telefonnummer (0911) 2112-3333, in Verbindung zu setzen.

Janine Mendel/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell