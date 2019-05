Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (731) Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 470

Neustadt/Aisch (ots)

Heute Nachmittag (30.05.2019) ereignete sich auf der B 470 zwischen Gerhardshofen und Diespeck ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin tödlich verletzt wurde.

Gegen 15:00 Uhr wollte die 81-Jährige mit ihrem Fahrrad von einem Flurbereinigungsweg die Bundesstraße queren. Dort wurde sie von einem Wohnmobil erfasst und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag. Laut Zeugen soll die Rentnerin in die B 470 eingefahren sein, ohne auf den Verkehr zu achten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur genauen Klärung der Unfallursache ein Gutachter zur Unfallstelle bestellt. Während der Unfallaufnahme war die B 470 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Gutenstetten hat die Unfallstelle abgesperrt und den Verkehr umgeleitet. / Rainer Seebauer

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell