Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (728) Schadensträchtiger Einbruch in Tabakladen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am vergangenen Wochenende (25.05. - 27.05.2019) brachen unbekannte Täter in einen Tabakladen in einem Kaufhaus im Stadtteil Langwasser ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Samstag (25.05.2019) 20:30 Uhr und Montag (27.05.2019) 07:30 Uhr drangen die Einbrecher auf noch unbekannte Weise in das Geschäft im Franken-Center ein. Die Täter hatten es offensichtlich auf Tabakwaren und Bargeld abgesehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie mehrere hundert Stangen Zigaretten im Wert von einigen 10.000 Euro sowie einen Tresor, in welchem sich mehrere 1.000 Euro Bargeld befunden haben sollen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die Spurensicherung vor Ort. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Wolfgang Prehl/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell