POL-MFR: (515) Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Am vergangenen Samstag (13.04.19) ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Julius-Loßmann-Straße / Minervastraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:30 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Motorroller die Julius-Loßmann-Straße in westliche Richtung. Auf der Straße "Finkenbrunn" kam ein 31-Jähriger mit seinem Opel und wollte an der Kreuzung nach links in die Minervastraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu Zusammenstoß. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt und an den Fahrzeugen entstand insgesamt etwa 2.000 Euro Sachschaden.

Beide Fahrer gaben an, bei Grünlicht gefahren zu sein.

Deshalb bittet die Nürnberger Verkehrspolizei eventuelle Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum jeweiligen Stand der Lichtzeichenanlage geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 65 83-1530 zu melden.

