Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (318) Pkw nach Firmeneinbruch entwendet - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am vergangenen Wochenende (01.03.2019 bis 04.03.2019) brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Nürnberger Südstadt ein. Sie stahlen dabei den Zweitschlüssel eines Firmenfahrzeuges und entwendeten dieses in der Nacht zu Dienstag.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Firmenräumen in der Allersberger Straße. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von ca. 2.000 EUR. Sie durchwühlten die Räume und stahlen mehrere Schlüssel, darunter auch den Zweitschlüssel zu einem Firmenfahrzeug.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (04.03./05.03.2019) entwendeten die unbekannten Täter zwischen 19:00 Uhr und 11:00 Uhr einen silbernen VW Passat, welcher vor dem Geschäftsgelände abgestellt war. Offensichtlich verwendeten sie hierzu den Zweitschlüssel. An dem Firmenfahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen ME-SE 738 angebracht. Das Fahrzeug hat einen Zeitwert von ca. 30.000 EUR.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte eine Spurensicherung durch. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Michael Hetzner

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell