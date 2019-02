Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (276) Kleintransporter bei Einbruch entwendet - Fahrzeug in Niedersachsen aufgefunden

Nürnberg (ots)

Wie mit Meldung 231 berichtet, brachen unbekannte Täter in einen Autohandel in der Nürnberger Leyher Straße ein und entwendeten einen gelben Lieferwagen. Das Fahrzeug wurde nun in Niedersachsen aufgefunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Nacht vom 14.02.2019 auf den 15.02.2019 Zugang zu den Firmenräumen und stahlen im Anschluss einen gelben VW Caddy, welcher auf dem Geschäftsgelände abgestellt war. An dem Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht.

Das Fahrzeug wurde nun im Landkreis Hildesheim in Niedersachsen aufgefunden. Am Fahrzeug waren die entstempelten Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges angebracht. Die Polizei Niedersachsen hat am Fahrzeug eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt. Nach den unbekannten Tätern wird weiterhin gefahndet.

Michael Hetzner/n

