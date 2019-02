Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (252) Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2018; hier: Einladung zur Pressekonferenz am 25.02.2019

Polizeivizepräsident Adolf Blöchl und Polizeidirektor Werner Meier, Leiter des Sachgebietes E 4 - Polizeiliche Verkehrsaufgaben - stellen die Verkehrsunfallstatistik Mittelfranken und Nürnberg 2018 im Rahmen einer Pressekonferenz am

Montag, 25.02.2019, 12.00 Uhr, im Polizeipräsidium Mittelfranken in den Räumen am Richard-Wagner-Platz 1, 90443 Nürnberg, Besprechungsraum 3.32

vor. Gleichzeitig geben sie einen Ausblick auf die verkehrspolizeilichen Schwerpunkte für das Jahr 2019.

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist und war auch 2018 wieder die Hauptunfallursache Nr.1 bei Verkehrsunfällen mit Getöteten oder Schwerverletzten! Zweiradfahrer sind besonders gefährdet, weil sich bereits kleinere Fahrfehler unmittelbar auf den Fahrer selbst mit schweren körperlichen Folgen auswirken können. Die Zahl der getöteten Kradfahrer in Mittelfranken hat sich nach einer deutlichen Erhöhung 2017 um 4 getötete Personen verringert. Ein Schwerpunkt der Präventionsarbeit wird deshalb nach wie vor, diesen Verkehrsteilnehmern gewidmet. Mit Start in die Motorradsaison 2019 übernimmt eine neu eingerichtete Motorradkontrollgruppe beim PP Mittelfranken die Überwachung und Kontrolle des motorisierten Zweiradverkehres im gesamten Regierungsbezirk Mittelfranken. So sollen Verkehrsunfälle weiter gesenkt und unzumutbare Lärmbelästigungen durch motorisierte Zweiradfahrer reduziert werden.

