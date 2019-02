Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (251) Wohnungseinbruch durch DNA-Spur geklärt

Nürnberg (ots)

Der Einbruch in eine Wohnung im Nürnberger Stadtteil St. Johannis vom Oktober 2018 scheint geklärt. Kriminalbeamte ermittelten anhand einer DNA-Spur einen 45-jährigen Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Der Mann soll am 15.10.2018 tagsüber in eine Wohnung in der Mesemer Straße über ein Fenster eingestiegen sein. Im Anschluss durchwühlte er mehrere Schmuckkästchen, ohne jedoch etwas zu entwenden. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte damals Spuren vor Ort, die letztlich zu dem 45-Jährigen führten. Dieser ist derzeit unbekannten Aufenthaltes. / Robert Sandmann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell