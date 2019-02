Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (221) Schwerer Verkehrsunfall auf der A6 - Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Altdorf (ots)

Heute (14.02.2019) ereignete sich auf der A6 bei Altdorf (Lkrs. Nürnberger Land) ein schwerer Auffahrunfall. Ein 25-jähriger Autofahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Gegen 12:20 Uhr fuhr der 25-Jährige mit seinem Seat in Fahrtrichtung Heilbronn. Auf Höhe der Anschlussstelle Altdorf-Leinburg scherte ein unbekannter Lkw zum Überholen aus und übersah dabei offensichtlich den von hinten herannahenden Pkw. Der Fahrer des Seat wurde dazu gezwungen auszuweichen und kollidierte mit einem auf der rechten Fahrspur fahrenden Lkw. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 25-Jährige wurde dabei in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt und erlitt derart schwere Verletzungen, dass er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde.

Die A6 war in Fahrtrichtung Heilbronn während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Feucht unter Telefon 09128 9197-0 zu melden.

Michael Hetzner/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell