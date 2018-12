POL-MFR: (1810) Unbekannte sprühten Graffiti in Gostenhof - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Unbekannte Täter sprühten zwischen Mittwoch und Donnerstag (05./06.12.2018) mehrere Graffiti auf die Fassade eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Gostenhof. Die Nürnberger Kriminalpolizei geht von politisch motivierten Taten aus und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16:30 Uhr und Donnerstag, 11:30 Uhr brachten die bislang unbekannten Täter mehrere Schriftzüge in violetter und blauer Farbe an der Hausfassade in des Anwesens in der Austraße an. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht aufgrund der Wortlaute davon aus, dass es sich um linkspolitisch motivierte Taten handelt.

Das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Entsprechende Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

