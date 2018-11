POL-MFR: (1758) Unbekannter Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am späten Abend des 28.11.2018 trat in Nürnberg-Langwasser ein bisher noch unbekannter Mann auf und belästigte zwei Frau in sexueller Weise. Das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Als gegen 22:00 Uhr die beiden Frauen in der Trebnitzer Straße unterwegs waren, stand der Mann auf Höhe des Anwesens 68 neben einer Hecke und belästigte die Frauen durch eindeutige Gestik. Anschließend lief er den Geschädigten noch einige Meter nach, wurde aber dann angesprochen. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung.

Von dem Mann ist nur bekannt, dass er ca. 30 Jahre alt und schlank war.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

