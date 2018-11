POL-MFR: (1677) Kioskeinbruch durch DNA-Spur scheinbar geklärt

Nürnberg (ots) - Bereits im Juli 2018 brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk in der Nürnberger Südstadt ein. Jetzt konnte die Kriminalpolizei einen Tatverdächtigen ermitteln.

In den frühen Morgenstunden des 02.07.2018 drangen die bislang unbekannten Täter in einen Kiosk in der Pillenreuther Straße ein. Nahezu ohne Beute verließen die Einbrecher den Tatort.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte damals eine Spurensicherung am Tatort durch. U. a. konnten die Ermittler eine Blutspur sichern, die mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Täter stammte. Eine Untersuchung erbrachte nun den erhofften Erfolg. Als Spurenverursacher ermittelte das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei einen 20-jährigen Mann. Er befindet sich bereits wegen anderer Delikte in Haft.

