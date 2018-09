POL-MFR: (1343) Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Lauf an der Pegnitz (ots) - Am späten gestrigen Abend (06.09.2018) versuchte ein bislang Unbekannter in ein Einfamilienhaus in Schnaittach (Lkrs. Nürnberger Land) einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Gegen 22:45 Uhr versuchte sich der Täter gewaltsam Zutritt zum Anwesen in der Karpfenstraße zu verschaffen. Kurz bevor er das Anwesen betreten konnte, ertönte ein Alarm. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Sofort eingeleitete intensive Fahndungsmaßnahmen - auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers sowie mehrerer Polizeihunde - führten nicht zur Festnahme tatverdächtiger Personen. Der Täter verursachte Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte Spuren am Tatort. Das Fachkommissariat für Einbruchdelikte der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

