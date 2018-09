POL-MFR: (1342) Mutmaßlicher Serieneinbrecher festgenommen

Nürnberg (ots) - Die Nürnberger Polizei nahm gestern Vormittag (06.09.2018) einen 43-jährigen Osteuropäer fest. Er steht in dringendem Tatverdacht, zahlreiche Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet Nürnberg begangen zu haben.

Seit Juli dieses Jahres (2018) häuften sich im Stadtgebiet Wohnungseinbrüche, die nach Art und Weise der Begehung sowie der vorhandenen Spurenlage offenbar stets vom gleichen, zu dieser Zeit noch unbekannten Täter begangen worden waren.

Die Kriminalpolizei ermittelte auf Hochtouren und kam durch intensive Recherchen auf die Spur des 43-jährigen Mannes. Die Anschlussermittlungen erhärteten den Tatverdacht, so dass der Beschuldigte am 06.09.2018 zur Mittagszeit in der Nürnberger U-Bahn festgenommen werden konnte. Anhand vorhandenen Videomaterials wurde er eindeutig identifiziert. Bei ihm fand man Beweismittel, die darauf hindeuten, dass er womöglich für rund 20 Einbrüche in Nürnberg verantwortlich ist.

Der Beschuldigte wurde dem Fachkommissariat der Kripo Nürnberg zur abschließenden Sachbearbeitung überstellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der Tatverdächtige heute einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage überstellt.

Die Ermittlungen der Kripo Nürnberg dauern noch an.

Bert Rauenbusch/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell