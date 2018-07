POL-MFR: (1015) Warnung vor Betrug durch falsche Polizeibeamte - Präventionsbus der mittelfränkischen Polizei unterwegs

Nürnberg (ots) - Die mittelfränkische Polizei beschäftigt sich nach wie vor intensiv mit dem Phänomen, bei dem falsche Polizeibeamte meist ältere Mitmenschen um hohe Summen Bargeld betrügen. Der Präventionsbus der Polizei ist am 11.07.2018 in Nürnberg zu Gast, um über die Betrugsmasche aufzuklären. Die Kriminalpolizeiinspektionen in Mittelfranken registrierten im laufenden Jahr nach wie vor eine hohe Anzahl von Anrufen durch Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Die Opfer sind oft ältere Menschen, die um ihr Vermögen gebracht werden. Aus diesem Grund wird die bereits seit Juli 2017 bestehende "EKO 110" (siehe Meldungen 1241 und 1261 aus 2017) durch zusätzliche Beamte unterstützt.

Beamte der kriminalpolizeilichen Beratung werden in diesem Zusammenhang am 11.07.2018 in Nürnberg Bürgerinnen und Bürger über die verschiedenen Erscheinungsformen dieses bundesweiten Kriminalitätsphänomens informieren und entsprechende Verhaltenstipps geben.

Der Präventionsbus wird an folgenden Örtlichkeiten erreichbar sein: 09:00 - 11:30 Uhr: Gebersdorf, Neumühlweg 20a, Kirchenvorplatz Stephanuskirche

12:30 - 15:00 Uhr: Ley, Karl-Martell-Straße 4, Haupteingang Sigmundstraße Erlöserkirche

Unabhängig von den Beratungsterminen in Nürnberg werden beispielsweise auch auf der Webseite www.polizei-beratung.de Informationen zu diesem Thema zur Verfügung gestellt.

Alexandra Federl /gh

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell