POL-MFR: (675) Verkehrsunfall mit Polizeifahrzeug - Zeugen gesucht

Fürth (ots) - Am Freitagvormittag (04.05.2018) ereignete sich ein Verkehrsunfall, an dem ein Fahrzeug der Fürther Polizei beteiligt war. Die Nürnberger Verkehrspolizei sucht Zeugen.

Kurz nach 10:45 Uhr fuhr eine Streife der Fürther Polizei mit Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn) zu einem Einsatz in Richtung Südwesttangente. An der Kreuzung Soldnerstraße / Würzburger Straße bog das Einsatzfahrzeug nach links in Richtung Burgfarrnbach ab.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Honda, der die linke Fahrspur der Würzburger Straße in stadteinwärtiger Richtung befuhr. Die beiden Polizisten sowie der Fahrer des Hondas erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer des Polizeifahrzeuges sowie der Fahrer des Hondas wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Der Beifahrer begab sich selbständig in medizinische Behandlung. Das Polizeifahrzeug (VW Bus) wurde seitlich erheblich beschädigt, der Honda im Frontbereich. Der Sachschaden wird derzeit auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.

Die Nürnberger Verkehrspolizei wurde mit der Sachbearbeitung betraut und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 zu melden. Insbesondere wird der Fahrer eines Lkws, welcher die Würzburger Straße zur Unfallzeit in stadteinwärtiger Richtung auf der rechten Fahrspur befuhr, als Zeuge gesucht.

