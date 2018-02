POL-MFR: (342) Einbruch in Verbrauchermarkt

Heilsbronn (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (23./24.02.18) brachen Unbekannte in einen Verbrauchermarkt in Heilsbronn (Lkrs. Ansbach) ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr drangen der oder die Einbrecher übers Dach in den Markt in der Nürnberger Straße ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum diverse Elektrogeräte und über 100 Stangen Zigaretten.

Der oder die Täter flüchteten mit ihrer Beute unerkannt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich der Gesamtentwendungsschaden auf etwa 10.000 Euro belaufen.

Die Ansbacher Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet etwaige Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

