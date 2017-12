POL-MFR: (2099) Mehrere Einbrüche in Wendelstein

Schwabach (ots) - Am Heiligen Abend (So. 24.12.17) wurden im Stadtgebiet mehrere Wohnungseinbrüche entdeckt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 19:30 Uhr versuchten zwei unbekannte Männer in ein Haus in der Eschenstraße einzubrechen. Als sie mit Gewalt das Rollo aus der Halterung rissen, wurden Nachbarn durch den Lärm auf das Geschehen aufmerksam, worauf die Einbrecher flüchteten. Die Nachbarn sahen zwei dunkel gekleidete Männer vom Grundstück weglaufen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden noch vier weitere Einbrüche im Stadtgebiet festgestellt.

Zum einen waren unbekannte Einbrecher über jeweils aufgehebelte Fenster in zwei Erdgeschosswohnungen in der Sperbersloher Straße eingedrungen und hatten die Räume durchwühlt. In einer Wohnung erbeuteten die Täter ein Kuvert mit einigen hundert Euro Bargeld.

Zum anderen hatten ebenfalls unbekannte Täter die Kellertür zu einem Zweifamilienhaus am Nägeleinsbuck aufgebrochen und sich Zutritt zu beiden Wohnungen verschafft. Hier flüchteten sie mit Schmuck von noch unbekanntem Wert.

Trotz intensiver Nahbereichsfahndung nach den Einbrechern, bei der ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera unterstützte, konnten keine Tatverdächtigen mehr entdeckt werden.

Ein genauer Sach- und Entwendungsschaden steht noch nicht fest. Auch ob alle Einbrüche in Zusammenhang stehen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Schwabacher Kripo bittet eventuelle Zeugen, die am Heiligen Abend im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden. / Rainer Seebauer

