POL-COE: Olfen, Föhrenbrink/ Einbruch in Garage

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen, in der Zeit vom 20.04.2024 (19 Uhr) bis 21.04.23024 (09.00 Uhr), in einen Geräteschuppen auf dem Oldendorper Weg in Coesfeld ein und entwendeten diverses Gartenwerkzeug. Hier öffneten sie zuvor die Schließvorrichtung des Schuppens gewaltsam und gelangten so ins Innere. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

