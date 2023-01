POL-COE: Senden, Bulderner Straße/Blauer Skoda Octavia beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannten gelang es nicht, in eine Praxis an der Dattelner Straße in Seppenrade einzubrechen. Zwischen 18.30 Uhr am Dienstag (17.01.23) und 7 Uhr am Mittwoch (18.01.23) wollten sie eine Türe aufhebeln. Das gelang nicht. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

