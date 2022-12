Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Hamern/ Nachtragsmeldung: Sitzgruppe beschädigt

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4915150

Nach der Beschädigung einer Sitzgruppe in Hamern am 25.11.22 sucht die Polizei weitere Zeugen. Vor Ort lag ein Fahrzeugteil, das nach derzeitigen Erkenntnissen zu einem 3er BMW E90 aus dem Jahr 2006 passt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Ursprungsmeldung:

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag (25.11.22) eine Sitzgruppe in Hamern beschädigt. Gegen 22.45 Uhr sahen Zeugen ein Auto, das mit dieser kollidierte. Der Fahrer fuhr in Richtung Rosendahl weg, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. An dem Unfallort macht der Wirtschaftsweg in Fahrtrichtung Rosendahl eine Linkskurve und führt dann einige hundert Meter an einem Waldstück entlang. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

