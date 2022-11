Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Lindenstraße, Stadtfeldstraße

Zwei Einbrüche in Lüdinghausen

Coesfeld (ots)

Mindestens zwei bislang unbekannte Täter brachen am Sonntag (13.11.2022), in der Zeit von 15.35 Uhr bis 18.35 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Lindenstraße in Lüdinghausen ein. Hierzu hebelten sie die rückwärtig gelegene Terrassentür auf. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Der zurückkehrende Hausbewohner störte die Täter und sie flüchteten über den Garten, vermutlich in Richtung Friedhof. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Am Wochenende brachen ebenfalls unbekannte Täter in ein Vereinsheim auf der Stadtfeldstraße in Lüdinghausen ein. Sie traten dazu ein Fenster auf und entwendeten Werkzeug und Zubehör aus den Räumlichkeiten.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell