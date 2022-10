Coesfeld (ots) - Unbekannte haben eine Zugmaschine mit Auflieger von einem Firmengelände an der Rudolf-Diesel-Straße gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 15 Uhr am Freitag (21.10.22) und 5.30 Uhr am Montag (24.10.22). Wie es gelang, den Lkw zu öffnen, ist derzeit nicht bekannt. Der Lkw hat eine schokoladenbraune Farbe sowie ein Coesfelder Kennzeichen. Die Polizei ...

mehr