Coesfeld (ots) - Am 06.08.2022, gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Nottulner die K46 in Fahrtrichtung Gescher. Auf Höhe der Zufahrt Stockum 20 kommt diesem vermutlich ein schwarzes Auto entgegen, welches in einem zu engen Bogen auf die K46 einbiegt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern weicht der Nottulner nach rechts aus und verunfallt im Straßengraben der K46. Er wird mit einem Rettungshubschrauber in ein ...

