POL-COE: Senden, Coesfeld/ Landrat und Bürgermeister verleihen Preise zum Verkehrsquiz - Medienvertreter herzlich eingeladen

Der Sendener Herbst am 22. September 2019 wurde von den Verkehrssicherheitsberatern der Kreispolizeibehörde Coesfeld in Kooperation mit der Kreisverkehrswacht Coesfeld in Form eines Verkehrssicherheitstages begleitet. Dabei nahmen zahlreiche Besucherinnen und Besucher am Verkehrsquiz teil. Die 15 Preisträgerinnen und Preisträger sind nun ermittelt.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und Bürgermeister Sebastian Täger werden die Preisverleihung am Donnerstag, 28. November 2019 um 17 Uhr vornehmen. Aus organisatorischen Gründen findet sie im Polizeidienstgebäude Coesfeld (Daruper Straße 7), Raum 317 statt. Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich bei der Pressestelle der Polizei anzumelden.

