Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Selmer Straße/ 16-Jähriger bekifft mit Papas Auto unterwegs

Coesfeld (ots)

Ein 16-jähriger Lüdinghauser saß am Steuer eines Autos, dass Polizisten am Dienstag (06.08.) um 02.30 Uhr im Bereich der Selmer Straße kontrollierten. Altersgemäß hatte er keinen Führerschein. Zudem hatte er Drogen konsumiert, wie der durchgeführte Urintest bestätigte. Die Polizisten veranlassten eine Blutprobe. Anschließend konnte seine Mutter den 16-Jährigen an der Polizeiwache abholen. Die Marihuana-Reste und das Rauchgerät stellten die Polizisten sicher. Nun erwarten ihn Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss und Besitz von Marihuana.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell